Euractiv: полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС

По информации портала, правоохранительные органы изъяли документы и задержали трех человек, которые подозреваются в мошенничестве при закупках, коррупции и преступном конфликте интересов

© Werner Lerooy/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Бельгийская полиция проводит обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

По их данным, полиция изъяла документы и задержала трех человек, которые подозреваются в мошенничестве при закупках, коррупции и преступном конфликте интересов.