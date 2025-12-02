В Алтайском крае завели дело после гибели ребенка от крысиного яда

Сестра погибшей была госпитализирована

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Девочка из села Поспелиха в Алтайском крае погибла в результате отравления ядом от грызунов, ее сестра госпитализирована. Возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС источник.

"Отравились крысиным ядом. Конечно, расследуется уголовное дело, проверки необходимые проводятся. Родители потеряли одного ребенка. <…> Семья положительная, нигде на учете не стояла", - сообщил собеседник агентства, добавив, что уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным собеседника агентства, семья проживает в селе Поспелиха Алтайского края, мать девочки работает в детском саду. По данным местных СМИ, предположительно, веществом, которым отравились дети, было средство от грызунов под названием "Дакфосал".