Пострадавшего при атаке ВСУ на Белгородскую область ребенка перевезли в Москву

Мальчика госпитализировали с ожогами лица и тела в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Ребенка пяти лет, который пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины по Белгородской области 28 ноября, перевезли на лечение в Москву. Об этом сообщили во "ВКонтакте" службы медицины катастроф Белгородской области.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в селе Драгунское в результате атаки БПЛА на частный дом погибла женщина. Пятилетний мальчик получил ожоги лица и тела, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Экипаж санитарной авиации выполнил сложнейшую задачу: перевозку крайне тяжелого пятилетнего пациента в Москву после возгорания жилого дома в результате атаки БПЛА. В этой ситуации каждая минута была на счету", - говорится в сообщении.

Особую благодарность медики выразили врачу анестезиологу-реаниматологу Игорю Николаенко и фельдшеру Мустафе Райисову, которые обеспечивали контроль состояния ребенка во время транспортировки.