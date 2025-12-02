В Москве по делу о госизмене арестовали студента ВШЭ

Леонид Кац был неоднократно подвергнут административным арестам по статье КоАП о мелком хулиганстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал студента первого курса магистратуры ВШЭ Леонида Каца, обвиняемого в госизмене. Как следует из судебной картотеки, с которой ознакомился ТАСС, защита пока не обжаловала его арест.

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каца Л. М. по ст. 275 УК РФ (госизмена)", - следует из судебной картотеки.

Ранее Кац был неоднократно подвергнут административным арестам по статье КоАП о мелком хулиганстве.

Так как аналогичные материалы рассматриваются в закрытом от СМИ и публики режиме, включая вопросы, связанные с мерой пресечения, детали уголовного дела в суде комментировать не стали. По статье о государственной измене Кацу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.