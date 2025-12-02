В Новой Москве в ДТП с пятью машинами пострадали два человека

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции

© Официальный канал прокуратуры Москвы в MAX/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пять автомобилей столкнулись в селе Ознобишино в Новой Москве, два человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, произошло столкновение пяти транспортных средств, двое пострадали", - сказали в пресс-службе. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Источник ТАСС в оперативных службах рассказал, что самосвал ехал с возвышенности и сначала задел "Газель", потом еще три легковые машины, после чего съехал в кювет.

"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого есть пострадавшие", - говорится сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.