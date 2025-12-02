В Югре задержали первокурсника колледжа за помощь в хищении свыше 1,5 млн рублей

Молодой человек был криминальным курьером в мошеннической схеме "Ваш родственник попал в ДТП"

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 декабря. /ТАСС/. Силовики в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа задержали первокурсника колледжа за помощь в хищении для аферистов у пожилых женщин свыше 1,5 млн рублей. Он стал фигурантом уголовных дел о мошенничестве, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

"В городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сотрудники уголовного розыска территориального отдела МВД России совместно с коллегами из управления МВД России по Сургуту <…> задержали 18-летнего первокурсника местного колледжа, помогавшего телефонным аферистам похищать деньги у пожилых граждан. Он стал фигурантом уголовных дел, возбужденных по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, молодой человек был криминальным курьером в мошеннической схеме "Ваш родственник попал в ДТП". В конце ноября по указанию кураторов он приехал в Сургут, где забрал у трех обманутых местных жительниц 1940, 1941 и 1945 годов рождения в общей сложности свыше 1,5 млн рублей. Потерпевшие передали юноше свои сбережения, так как поверили, будто бы их близкие стали виновниками дорожных аварий, а деньги якобы нужны для решения вопроса об освобождении их от уголовной ответственности.

Как пояснил задержанный, объявление о таком незаконном заработке он нашел в популярном мессенджере. Похищенные у пенсионеров денежные средства перевел на указанные нанимателем банковские счета, оставив себе в качестве вознаграждения 160 тыс. рублей.