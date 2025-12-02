Xinhua: в причастности к гибели людей в пожаре в Гонконге подозревают 15 человек

Они имеют отношение к инженерной фирме, которая занималась ремонтом в высотном комплексе

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 2 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек задержаны по подозрению в непредумышленном убийстве людей, погибших во время пожара в жилом комплексе в Гонконге. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на полицию.

Читайте также

Возгорание в ЖК и 156 погибших. Самый смертоносный пожар за историю Гонконга

По данным агентства, 14 мужчин и 1 женщина имеют отношение к инженерной фирме, которая занималась ремонтом в высотном комплексе.