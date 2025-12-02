В Петербурге осудили бизнесмена за хищение почти 3,4 млрд рублей у дольщиков

Владимиру Смирнову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет в ИК общего режима

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Смольнинский суд Санкт-Петербурга приговорил к 9,5 года колонии и освободил за фактическим отбытием наказания экс-руководителя некогда одной из крупнейших строительных компаний региона "Норманн" Владимира Смирнова. Он признан виновным в хищении средств более двух тысяч дольщиков в размере почти 3,4 млрд рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Смирнова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым. Смирнов освобожден из-под стражи в зале суда", - говорится в сообщении.

О задержании и аресте Смирнова сообщалось в июле 2019 года. Своей вины он не признал. Летом того же 2019 года застройщик "Норманн" был признан банкротом.

Как установило следствие, фигурант, используя свое служебное положение - пост гендиректора ООО "Норманн-Холдинг" - из корыстных побуждений, не имея намерений и реальной финансовой возможности исполнить в полном объеме и в предусмотренные сроки обязательства по постройке многоквартирных домов в жилых комплексах "Десяткино 2.0" и "На Заречной", с июля 2014 года по декабрь 2018 года путем обмана похитил привлеченные денежные средства участников долевого строительства в размере 3 389 016 072 рублей. Эти деньги Смирнов не использовал на цели строительства и на оплату услуг застройщиков, не вернул дольщикам, а обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. При этом объекты недвижимости дольщикам он также не передал, чем причинил ущерб 2506 потерпевшим.