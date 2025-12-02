"Страна": сына заммэра Харькова убили в Вене

Причиной мог стать незакрытый финансовый долг, передает издание

© Thomas Kronsteiner/ Getty Images, архив

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сын заместителя мэра Харькова Данила Кузьмин был убит в Вене, причиной убийства мог стать незакрытый финансовый долг. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник.

На сайте МВД Украины появилась карточка о розыске сына Сергея Кузьмина, где указано, что молодой человек пропал 25 ноября в Вене. Ранее австрийские СМИ сообщили, что в Вене обнаружили сгоревший автомобиль, в котором находилось тело 21-летнего украинца. Австрийская полиция квалифицирует инцидент как насильственную смерть. Предварительно считается, что потерпевшего могли избить, после чего поместили в автомобиль и подожгли. Австрийские СМИ отмечают, что о его исчезновении ранее заявил близкий друг семьи, который проживает за границей. Впоследствии родственники получили подтверждение о гибели.

Источник "Страны" подтвердил, что убитым в Вене украинцем является сын заместителя мэра Харькова.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, в начале 2022 года Сергей Кузьмин вывез всю свою семью в Вену. Источники также добавляют, что, вероятнее всего, причина убийства имеет финансовый характер. В частности, после гибели мужчины на двух криптокошельках, связанных с ним, обнаружили нулевые балансы.

"По одной из версий речь идет о финансовом долге, который он не смог закрыть, поскольку все его криптосчета оказались пустыми", - говорит источник.