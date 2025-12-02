В Стамбуле на газовом хранилище Botaş произошел крупный пожар

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. На предприятии компании Botaş в Стамбуле, где расположены мощности для хранения природного газа, вспыхнул крупный пожар.

Как сообщает телеканал TGRT, на место направлены десятки пожарных расчетов и спасатели. Эвакуированы люди из близлежащей к пожару зоны. Подача газа на объект временно прекращена. Причина пожара пока не установлена.

Предприятие Botaş расположено в пригороде Стамбула - районе Силиври. Там находятся подземные резервуары для хранения порядка 4,6 млрд куб. м газа.

Управление губернатора провинции Стамбул сообщило, что в настоящее время жертв или пострадавших в результате пожара нет. "Около 14:30 (совпадает с мск) на объекте компании Botaş в районе Силиври по неясным пока причинам начался пожар. Идет тушение. По предварительным данным, пострадавших или жертв нет. Причина возгорания будет установлена позже", - говорится в заявлении властей провинции.

В настоящее время еще нет точной информации, на каком именно участке на территории этого объекта Botaş возник пожар, и размер предполагаемого ущерба.