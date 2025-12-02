Экс-главу управления экологии Солнечногорска приговорили к восьми годам за взятку

В обеспечительных целях на имущество осужденного наложен арест

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель управления экологии и административно-технического надзора в Солнечногорске признан виновным во взяточничестве и приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Собранные следователем следственного отдела по Солнечногорск ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего руководителя управления экологии и административно-технического надзора Солнечногорского городского округа. Он признан виновным в совершении коррупционного преступления (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Приговором Солнечногорского городского суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде восьми лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2021 года по январь 2022 года осужденный, являясь должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органе местного самоуправления, через посредника получил взятку от индивидуального предпринимателя в размере более 1,5 млн рублей за разрешение на складирование и утилизацию снега на земельном участке вблизи деревни Шемякино, несмотря на ранее введенный запрет на подобные действия в этой местности. По результатам оперативных мероприятий преступные действия чиновника были выявлены сотрудниками правоохранительных органов, он был задержан.

"Следователем проделан значительный объем работы по сбору и закреплению доказательственной базы - проведено более 10 допросов и очных ставок, осуществлены проверки показаний на месте. В обеспечительных целях на имущество осужденного наложен арест. В результате собранные следователем доказательства легли в основу обвинения", - заключили в областном ГСУ СК.