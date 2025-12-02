В ДНР утвердили обвинение экс-вице-премьеру Грузии за участие в боевых действиях

По версии следствия, в феврале 2022 года Георгий Барамидзе в качестве наемника прибыл на Украину и вступил в Грузинский национальный легион

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение бывшему вице-премьеру Грузии Георгию Барамидзе за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГП РФ.

"Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего гражданина Грузии Георгия Барамидзе. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2022 года Барамидзе в качестве наемника прибыл на территорию Украины, где вступил в состав Грузинского национального легиона. На территории тренировочных баз он прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам ведения боевых действий, необходимым для участия в вооруженном конфликте, после чего до апреля 2022 года принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ. Размер полученного наемником вознаграждения превысил 238 тыс. рублей.

"Барамидзе объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - заключили в ведомстве.