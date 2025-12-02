В Орловской области потушили возгорание на объектах ТЭК

Пожар начался после атаки БПЛА ВСУ

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС завершили тушение возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе Орловской области, возникшего в результате атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства в Мах.

В сообщении говорится, что сотрудниками МЧС региона было завершено "тушение пожара на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе". В пресс-службе напомнили, что "возгорание произошло ночью в результате атаки БПЛА".

Проводится ликвидация последствия возгорания, ситуация находится под контролем.