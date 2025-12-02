В Архангельской области грузовой поезд столкнулся с автомобилем
АРХАНГЕЛЬСК, 2 декабря. /ТАСС/. Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде станции Глазаниха в Архангельской области. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП, сообщили в Telegram-канале ведомства.
"2 декабря на железнодорожном переезде станции Глазаниха водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось <...>. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта", - сказано в сообщении.
В прокуратуре добавили, что на движение поездов происшествие не повлияло.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в результате ДТП был поврежден автомобиль, пострадавших нет.