В Дмитрове в ДТП пострадали четыре человека

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль съехал в кювет на трассе в Дмитрове и опрокинулся, пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 15:00 мск на 10-м км автодороги Яхрома - Подъячево. "По предварительной информации, водитель 1970 г. р., находясь за рулем автомобиля марки "Лада", не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП четыре человека с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.