В Верховный Суд России поступила жалоба по "делу Долиной"

Она будет рассмотрена в установленном порядке

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России получил жалобу на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье, сообщили ТАСС в пресс-службе ВС РФ.

Читайте также

Осторожно, мошенники: эксперт объяснила схему обмана Ларисы Долиной

"Поступила, она будет рассмотрена в установленном порядке", - сказали в суде.

13 августа 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Истец Полина Лурье заявляла намерение обратиться далее в Верховный суд РФ, который является последней инстанцией.