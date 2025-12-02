На Кировоградской улице в Москве повредили газопровод

Утечку оперативно устранили

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Утечка газа на Кировоградской улице в Москве, которая произошла при повреждении газопровода, оперативно устранена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Мосгаз".

"В центральную диспетчерскую АО "Мосгаз" поступило сообщение о повреждении газопровода при производстве работ сторонней организацией по адресу: ул. Кировоградская, д. 9, корп. 2. На место инцидента в кратчайшие сроки прибыла аварийно-спасательная бригада АО "Мосгаз". Утечка газа была оперативно устранена", - сказал собеседник агентства.

Он заверил, что угрозы для населения данный инцидент не представлял, газоснабжение жителей не прекращалось.