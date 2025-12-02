Экс-депутат калининградского заксобрания получил 12 лет за взятки

Иван Грибов занимался контрабандой табачных изделий, доход от которой составил 648 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Бывшего депутата заксобрания Калининградской области Ивана Грибова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за взятки в виде денег и сигарет работнику прокуратуры на общую сумму более 250 тыс. рублей. За это сотрудник надзорного органа обещал не мешать Грибову в контрабанде табачных изделий, доход от которой составил 648 млн рублей, сообщили ТАСС в Калининградском областном суде.

Приговор Грибов выслушал, уже находясь в статусе заключенного. В мае 2025 года Ленинградский районный суд Калининграда приговорил его к девяти годам шести месяцам в колонии строгого режима за организацию нелегального производства и контрабанду сигарет из Калининградской области в страны Европейского союза, а также их продажу в регионах РФ.

Его сын, входивший в состав группы, осужден на такой же срок. Также каждому подсудимому тогда назначили штраф в размере 800 тыс. рублей с конфискацией денежных средств в сумме 648 млн рублей солидарно. Наказание Грибову-старшему от 2 декабря 2025 года суд вынес по совокупности преступлений, путем частичного сложения с ранее вынесенным приговором.

"Суд установил, что в 2017 году А., который занимал должности помощника и старшего помощника прокурора Багратионовского района, стало известно о том, что экс-депутат областного заксобрания Иван Грибов занимается незаконной деятельностью, связанной со сбытом табачных изделий. А. предложил Грибову систематически передавать ему деньги и табачные изделия за беспрепятственную незаконную деятельность. В период с 2017 по 2019 год Грибов передавал ему взятки, их общий размер составил 253 тыс. рублей. Приговором Центрального районного суда Ивану Грибову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом 3 млн рублей", - сообщила собеседница агентства.

Грибова осудили по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично и через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в крупном размере). Подсудимый вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.