В Тульской области объявляли опасность атаки БПЛА

Жителей региона призывали сохранять спокойствие

ТУЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в своем Telegram-канале.

Позднее глава сообщил об отмене угрозы атаки.

"В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.

Угроза опасности действовала с 19:37 мск.

В новость были внесены изменения (20:36 мск) - добавлена информация об отмене угрозы атаки БПЛА.