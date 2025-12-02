В Туве семь человек пострадали в ДТП

Водитель Lada Priora сел за руль в состоянии алкогольного опьянения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. В ДТП в Кызылском районе Тувы пострадали семь человек, включая четырех детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД РФ по Республике Тыва.

"Сегодня вечером на 861-м км федеральной трассы Р-257 "Енисей" 29-летний водитель автомобиля "ВАЗ 217030" (Lada Priora), двигаясь в восточном направлении, выехал на полосу для встречного движения, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla. В медучреждение доставлены семь человек: оба водителя и 35-летний пассажир иномарки, а также четверо несовершеннолетних в возрасте трех, четырех, восьми и 10 лет", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, у 10-летней пассажирки "Тойоты" врачи диагностировали сотрясение головного мозга, у трехлетней - закрытый перелом бедренной кости со смещением. "По предварительным данным, водитель Lada Priora управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, перевозил при этом четырехлетнюю дочь без детского удерживающего устройства. На задних колесах его автомобиля были установлены летние шины, не соответствующие требованиям эксплуатации в зимний период", - пояснили в пресс-службе.