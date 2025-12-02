В Нижегородской области столкнулись четыре машины и два автобуса

Есть пострадавшие, их число не уточняется

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. ДТП с четырьмя машинами и двумя автобусами произошло на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Ранее в областной Госавтоинспекции сообщили, что авария произошла на трассе М-12 в Арзамасском районе, движение в сторону Казани перекрыто.

"Сегодня в вечернее время на трассе М-12 вблизи села Костылиха Арзамасского района произошло дорожно-транспортное происшествие, предварительно, с участием шести автомобилей, в том числе двух автобусов, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

На место происшествия для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов выехал Арзамасский городской прокурор.