В Нижегородской области 14 человек госпитализировали после ДТП с автобусами

Помощь на месте оказали троим пассажирам

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. После ДТП на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области госпитализировали 14 человек, среди них ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"14 человек госпитализированы, один из них ребенок, троим оказывается помощь на месте", - сказал представитель инспекции.

Он уточнил, что столкнулись два автобуса и два автомобиля.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области добавили, что троих пострадавших пришлось деблокировать из автобуса. Прокуратура начала проверку.