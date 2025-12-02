В России выросло число подростков, привлеченных к уголовной ответственности

К ответственности привлекли более 7,9 тыс. человек, сообщили в СК РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Число подростков в РФ, привлеченных к уголовной ответственности за девять месяцев 2026 года, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает СК РФ.

"За девять месяцев 2025 года по делам, направленным следователями ведомства в суды, к уголовной ответственности привлечены более 7,9 тыс. подростков, что на 9% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года", - говорится в сообщении по итогам заседания координационного совета СК России по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и вооруженных конфликтов.

В ходе заседания были заслушаны доклады представителей СК, министерств, депутатов, общественных деятелей, служителей церкви. Они говорили о необходимости дальнейшего развития кадетского образования, профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, важности создания подростковых центров и уличных служб для профилактики вовлечения несовершеннолетних в преступную среду, борьбе с зацепингом, буллингом и других проблемах.

"По итогам заседания были выработаны меры для решения озвученных вопросов. Глава ведомства дал подчиненным поручения, определив сроки исполнения. В завершение мероприятия состоялась церемония награждения членов совета", - добавили в СК.