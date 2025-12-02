В Новгородской области в ДТП погиб человек

Травмы получили еще двое

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. На федеральной трассе "Россия" в Новгородской области один человек умер, еще двое, в том числе девушка 2008 года рождения, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения двух автомашин. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"На 370-м км федеральной автомобильной дороги М-10 "Россия" в Валдайском округе водитель, женщина 1989 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, по неустановленной причине выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с автомобилем Ford Mondeo под управлением мужчины 1966 года рождения. В результате ДТП водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир, девочка 2008 года рождения, автомобиля Volkswagen и водитель Ford с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники областной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства дорожной аварии выясняются.