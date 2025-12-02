Власти Нижнего Новгорода сотрудничают со следствием по делу вице-мэра Егорова

Нижегородские СМИ сообщили, что его задержали за превышение полномочий

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Мэрия Нижнего Новгорода оказывает содействие следственным органам на фоне информации о задержании первого замглавы администрации города Сергея Егорова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Вечером 2 ноября нижегородские СМИ сообщили, что первый вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров задержан по делу о превышении полномочий.

"Администрация города оказывает необходимое содействие правоохранительным органам, которые обладают всей информацией по сложившейся ситуации", - отметили в пресс-службе, не уточнив обстоятельств дела.

По данным городской администрации, на Егорова с 27 сентября 2022 было возложено исполнение обязанностей первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. С 27 августа 2025 года он назначен первым замглавы администрации. Ранее эту должность занимал Илья Штокман, который находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.