В Крыму мужчина убил 12-летнего племянника

Мать мальчика и шестилетнего брата госпитализировали с травмами

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. В Симферополе 12-летний ребенок погиб, его мать и шестилетний брат госпитализированы после покушения родственника на их жизнь. Заведено уголовное дело, сообщил в Telegram-канале СК РФ.

"Следствием установлено, что ночью в Симферополе молодой человек убил своего 12-летнего племянника, ранил его шестилетнего брата и мать мальчиков. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря активному сопротивлению нападавшему и помощи проживающего с ними родственника. Потерпевшие находятся в реанимационном отделении больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка, а также покушения на убийство его матери и малолетнего брата (п. "в" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ход расследования дела под личный контроль.