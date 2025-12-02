В Дагестане в ДТП погиб человек

Пострадали четверо, их доставили в больницу

МАХАЧКАЛА, 2 декабря. /ТАСС/. В Тарумовском районе Дагестана один человек погиб и четверо пострадали в ДТП, сообщает МВД региона.

"На 277-м км ФАД Астрахань - Махачкала в Тарумовском районе местный житель, управляя автомобилем "Нива", при выезде с прилегающей территории столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением жителя Чечни. В результате ДТП пассажир Toyota Corolla, жительница Чечни, от полученных травм скончалась на месте происшествия, еще четверо пострадали", - говорится в сообщении.

Водитель "Нивы", его пассажир - жительница Кизляра, а также водитель Toyota и его пассажир - трехлетний ребенок с телесными повреждениями доставлены в больницу.