На Камчатке оставили без изменения приговор гиду по делу о гибели девяти человек

Гида ранее осудили на 4,5 года заключения за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Суд оставил без изменения приговор гиду за гибель девяти человек на вулкане на Камчатке. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.

"Суд оставил без изменения приговор по уголовному делу о смертельном восхождении на вулкан Ключевская сопка, - говорится в сообщении. - В августе текущего года Усть-Камчатский районный суд признал гида Ивана Алабугина виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)".

Отмечается, что в апелляции осужденный и его адвокаты настаивали на невиновности и отмене приговора. Камчатский краевой суд по результатам изучения доводов жалобы и с учетом мнения прокурора не нашел оснований для оправдания осужденного. Приговор вступил в силу.

30 августа 2022 года туристическая группа в сопровождении двух гидов начала восхождение по южному склону вулкана, 3 сентября на высоте 4 000 м двое туристов в сопровождении обвиняемого начали обратный спуск к домику вулканологов из-за плохого самочувствия. Оставшиеся туристы продолжили восхождение, однако достигнув высоты 4 400 м из-за невозможности продолжения движения вверх по ледовому склону, развернулись и начали обратный спуск, в ходе которого сорвались с ледового склона. В результате падения восемь участников туристического маршрута и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли. Гид, который спустился вместе с выжившими участниками тура еще до гибели потерпевших, сначала проходил по делу как свидетель, а позже стал обвиняемым.

Решением Усть-Камчатского районного суда в августе 2025 года он был осужден на 4,5 года заключения за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.