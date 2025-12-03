Суд постановил конфисковать у сахалинца свыше 103 млн рублей за контрабанду

Ему также назначили 500 тыс. рублей штрафа

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд во Владивостоке приговорил жителя Сахалина к штрафу с конфискацией в доход государства более 103 млн рублей за контрабанду биоресурсов и уклонение от уплаты таможенных платежей. Об этом ТАСС сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"При участии государственного обвинителя Дальневосточной транспортной прокуратуры Фрунзенский районный суд города Владивостока Приморского края вынес обвинительный приговор 51-летнему жителю острова Сахалин. С учетом позиции Дальневосточной транспортной прокуратуры суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде штрафа 500 тыс. рублей с конфискацией в доход государства более 103 млн рублей, что соответствует стоимости незаконно перемещенных биоресурсов", - говорится в сообщении.

Он осужден по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере) и ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере). В суде установлено, что с октября по ноябрь прошлого года учредитель и одновременно руководитель коммерческой организации, зарегистрированной и осуществляющей деятельность в Сахалинской области, при таможенном декларировании во Владивостокской таможне экспортируемого в Японию стратегически важного ресурса - живого морского ежа - умышленно предоставлял недостоверные сведения о стоимости вывозимой продукции, что привело к неуплате в бюджет почти 3,5 млн рублей таможенных платежей.

Вину в совершении преступления подсудимый признал, ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, возместил в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.