Жителя Приангарья приговорили к 11 годам колонии за попытку сжечь жену и детей

Женщина и дети получили множественные ожоги

ИРКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Балаганский районный суд приговорил бывшего мужа, пытавшегося сжечь жену и четверых ее детей, к 11 годам колонии строгого режима. Мать и дети получили множественные ожоги, сообщили ТАСС в прокуратуре Иркутской области.

"Балаганский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. п. "а, в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). <…> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что зимой 2025 года мужчина приехал к бывшей супруге в дом в поселке Балаганск. Между парой произошел конфликт, мужчина облил пол в одной из комнат легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего покинул место происшествия. Женщина с четырьмя детьми в возрасте 1,5 года, 5, 6 и 7 лет сразу покинуть горящий дом не смогла, так как входная дверь была подперта с уличной стороны металлическим ломом, им удалось спастись через окно. В результате мать и ее дети получили множественные ожоги и порезы.