Уроженца Хабаровска обвинили в нарушении порядка деятельности иноагента

Мужчина находится в розыске

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обвинили уроженца Хабаровска в нарушении порядка деятельности иноагента, он находится в розыске. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"Прокуратура Железнодорожного района города Хабаровска утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - проинформировали в прокуратуре.

Обвиняемый включен в реестр иностранных агентов, он уже дважды привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). В феврале прошлого года будучи за границей он опубликовал в мессенджере текстовые сообщения и материалы без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности. Факт выявили сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого. Он находится в розыске.