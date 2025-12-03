SCMP: коррупция стала важной причиной пожара в Гонконге

Как отметило издание, нуждающиеся в ремонте здания - это "золотая жила, которой легко могут воспользоваться недобросовестные подрядчики"

ГОНКОНГ, 3 декабря. /ТАСС/. Коррупция в строительном бизнесе, который занят в сфере реконструкции зданий, стала важной причиной пожара в Гонконге, унесшего не менее 156 жизней. Такое мнение выразили эксперты в газете South China Morning Post.

"Самый сильный пожар в Гонконге за семь десятилетий раскрыл отвратительную тайну грязного и хищного бизнеса по реконструкции зданий, который страдает от мошенничества на торгах и стремительного роста цен", - полагают собеседники газеты. По их мнению, рынок Гонконга по реконструкции зданий нередко привлекает недобросовестные компании.

Как отметил генеральный директор инвестиционно-консалтинговой компании King Value Realty Рики Вонг, стареющий жилой фонд мегаполиса - это "золотая жила, которой легко могут воспользоваться недобросовестные подрядчики". По официальным данным, на конец 2022 года в Гонконге зафиксировано порядка 9 600 зданий. Каждый год власти требуют, чтобы около 600 объектов недвижимости возрастом от 30 лет и более наняли подрядчиков для выполнения необходимых ремонтных работ.

"Поскольку в Гонконге так много зданий, которым уже исполнилось 40-50 лет, им приходится проводить капитальный ремонт. Многие подрядчики рассматривают этот рынок как огромный кусок "жирной свинины", невероятно прибыльный. Они отчаянно хотят получить свою долю. Прибыль может быть огромной", - объяснил Рики Вонг.

Как сказал изданию основатель Альянса владельцев недвижимости по борьбе с мошенничеством Чиу Яньлой, распространенная недобросовестная практика заключается в том, что консалтинговая компания сначала получает контракт по низкой цене, а затем работает с соответствующим подрядчиком, чтобы выполнить ремонт по цене, значительно превышающей фактические затраты. Эксперты указывают, что недобросовестные подрядчики "сначала предлагают низкие цены, а затем добавляют цены то тут, то там", используя дешевые некачественные материалы.

При этом принцип, при котором побеждает самая низкая ставка в тендерах, привела к "гонке на выживание", подрывающей безопасность и качество. "Если качественная работа стоит 10 тыс. гонконгских долларов, включая оплату труда и накладные расходы, а кто-то берет ее за 8 500 гонконгских долларов, как он это делает? Либо [некачественные] материалы, либо экономия [на качестве работы]", - полагает председатель Гонконгского профсоюза специалистов по реновации Чау Лин.

Пожарная безопасность

Документы свидетельствуют о том, что бюджет реконструкции сгоревшего комплекса Wang Fuk Court резко увеличился со 152 млн гонконгских долларов ($19,5 млн) по предварительному тендерному анализу до 336 млн гонконгских долларов ($43 млн) после того, как был выбран подрядчик. Были предусмотрены миллионы дополнительных расходов, в том числе на дренажную систему и противопожарную безопасность.

Как показало предварительное расследование, при косметическом ремонте использовались некачественные и дешевые защитные строительные сетки, которые не соответствовали нормам противопожарной безопасности, а также панели горючего пенополистирола для герметизации окон. Это привело к тому, что стекла в квартирах лопнули при возгорании, впустив пламя внутрь. Эксперты также указали, что именно некачественные сетки и пенополистирол, а не бамбуковые строительные леса, стали главной причиной быстрого распространения огня.