В Новосибирске курьер жестоко ударил ногой пенсионерку в подземном переходе

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения, нападавшего ищут правоохранители

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Курьер жестоко избил пожилую женщину в подземном переходе в центре Новосибирска. Правоохранители организовали проверку и ищут мужчину, сообщили в облпрокуратуре.

Инцидент, попавший на запись камеры видеонаблюдения, произошел в центре города поздно вечером - в подземном переходе на площади Ленина мужчина с зеленым рюкзаком "Купера" подошел к пожилой женщине сзади и ногой ударил ее в лицо. От сильного удара пенсионерка упала и ударилась головой о пол и стену.

"Прокуратура Центрального района Новосибирска контролирует ход и результаты уголовно-процессуальной проверки, организованной по факту применения насилия в подземном переходе в отношении женщины 1954 года рождения", - говорится в сообщении. В настоящее время правоохранители ищут мужчину и устанавливают все обстоятельства произошедшего.