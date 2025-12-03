В ХМАО в ДТП пострадали пять человек

На трассе произошло столкновение двух легковых автомобилей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей Chevrolet и Nissan произошло на автодороге в Ханты-Мансийском автономном округе, травмированы пять человек. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Югре.

"В результате автоаварии оба водителя, а также три пассажира Nissan получили травмы", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, на 249-м км автодороги Устье - Аха - Урай в Ханты-Мансийском автономном округе, 66-летняя водитель Chevrolet превысила скорость и не учла гололед на дороге, из-за чего произошел занос автомобиля на встречную полосу. После этого Chevrolet столкнулась с "Ниссаном", за рулем которого находился 40-летний мужчина.