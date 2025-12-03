В Казахстане завершается расследование крушения борта AZAL

Результаты могут представить в 2025 году или начале 2026 года, сообщил вице-премьер страны Канат Бозумбаев

АСТАНА, 3 декабря. /ТАСС/. Расследование Минтрансом Казахстана крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау находится на завершающей стадии, результаты могут быть представлены в 2025 году или начале 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

"Расследование на две части делится. Есть криминальная часть, которую Генпрокуратура ведет. Там они в контакте с российскими коллегами и с азербайджанскими. И вторая часть касается расследования министерства транспорта. Министерство транспорта на завершающей стадии расследования, поэтому мы сейчас там ждем окончательное заключение от лицензиаров или владельцев технологий: аэронавигационные приборы и так далее", - сказал он журналистам перед заседанием Мажилиса (нижней палаты) парламента.

"По Минтрансу готовы будем завершить, может быть, в этом году или в начале следующего года", - отметил Бозумбаев. Что касается расследования Генпрокуратуры, то там, по его словам, "тоже подвижки есть". "Вы же видели заявления различных лидеров соседних государств. Поэтому мы надеемся, что в следующем году там тоже завершится [расследование]", - сказал он.

Ранее Бозумбаев сообщал, что окончательный отчет о расследовании должен быть готов до конца года, так как такие требования к расследованию предъявляет регламент Международной организации гражданской авиации.