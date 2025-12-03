В Приморье задержали напавшего с ножом на фельдшера мужчину

Медработника госпитализировали с травмами различной степени тяжести

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в поселке Кавалерово Приморского края 39-летнего мужчину, который напал с ножом на фельдшера и ранил его. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД России по региону.

Житель Приморья поссорился с женой и ударил ее, после чего женщина вызвала скорую помощь. Злоумышленник препятствовал работе фельдшера, ударил его ножом и скрылся.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено местонахождение ранее судимого гражданина. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства", - указано в сообщении.

Медработника госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Жене нападавшего оказали медпомощь и назначили амбулаторное лечение.