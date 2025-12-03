В Кузбассе из-за ДТП ограничили движение на трассе Р-255 "Сибирь"

По предварительной информации, столкнулись три грузовых автомобиля

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Движение в реверсивном режиме организовано на 550-м км трассы Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области из-за ДТП с участием грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

"В связи с проведением работ по ликвидации последствий ДТП и в целях обеспечения безопасности временно ограничено движение транспорта на 550-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" на территории Тяжинского муниципального округа. В данный момент на месте происшествия организовано движение в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, столкнулись три грузовых автомобиля. В результате ДТП пострадавших нет.