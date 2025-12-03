Новосибирский метрополитен потребовал от виновника ДТП на станции 1,7 млн рублей

Легковой автомобиль врезался в двери пятого входа станции метро "Золотая Нива"

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Новосибирский метрополитен намерен добиться от виновника ДТП на станции "Золотая Нива" выплаты средств за ущерб в размере 1,7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской подземки.

"Заявление [в полицию] направлено. Ущерб метрополитен оценивает в 1,7 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Вечером 22 ноября легковой автомобиль врезался в двери пятого входа станции метро "Золотая Нива" в Новосибирске. Автомобиль проехал по спуску в подземку и врезался в гранитную стену возле входа в вестибюль станции. В результате ДТП никто не пострадал. Входная группа получила серьезные повреждения. Водитель скрылся с места аварии. Через несколько дней стало известно о его задержании. В отношении 20-летнего мужчины возбудили административное производство по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Суд назначил ему семь суток ареста.

Вход, который протаранил автомобилист, был закрыт. Вскоре в пресс-службе метро сообщили, что ремонт входа завершен, станция работает в обычном режиме. В мэрии города заявили о проработке вопроса установки удерживающих ограждений возле входов в метро, которые находятся рядом с проезжей частью. Это позволит дополнительно обезопасить пешеходов.