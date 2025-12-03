Имущество экс-сотрудников ФНС по Ингушетии хотят обратить в доход РФ

Они проходят по делу о причинении ущерба на 137 млн рублей

Магомед Куштов © ФНС России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура хочет обратить в доход РФ имущество и люксовые автомобили бывших сотрудников ФНС России по Ингушетии, которые проходят по делу о причинении ущерба на 137 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы, в который поступил соответствующий иск.

"Гагаринский районный суд города Москвы рассматривает антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации к бывшим сотрудникам управления Федеральной налоговой службы России по Республике Ингушетия Куштову М. Р., Куштову И. Р. и их родственникам. В иске указано, что бывшие должностные лица управления Федеральной налоговой службы России по Республике Ингушетия совершили преступление, причинившее ущерб бюджету Российской Федерации в размере 137,1 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Согласно исковым требованиям, прокуратура просит суд, в частности, обратить в доход государства три жилых помещения в Москве, три земельных участка, жилое здание, два жилых дома и нежилое помещение в Республике Северная Осетия - Алания, жилое помещение в Республике Ингушетия, автомобили марок Mersedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser, Gmc Yukon.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 8 декабря 2025 года.

Магомед Куштов служил в УФНС по Ингушетии 24 года, а с 2019 по 1 ноября 2025 года возглавлял его. Ильяс Куштов сейчас является заместителем начальника отдела камерального контроля НДС налогового управления. Согласно сведениям Генпрокуратуры, стоимость имущества Куштовых значительно превышает их официальный доход.