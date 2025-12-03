В Москве задержали подозреваемых в организации нелегального пребывания 1 тыс. мигрантов

Против фигурантов завели уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на одном из столичных вокзалов двоих мужчин, причастных к организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскного мероприятия полицейские задержали на территории одного из столичных железнодорожных вокзалов двоих курьеров, - написала она в своем Telegram-канале. - В ходе опроса подозреваемые пояснили, что им предложили подработку: необходимо доставлять по указанным анонимными кураторами адресам поддельные документы".

Волк добавила, что у задержанных изъяты документы, печати, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

"Предварительно установлено, что с 2024 года неустановленные лица подыскивали иностранцев, желавших легализовать свое пребывание в России. За денежное вознаграждение они оформляли фиктивные документы", - пояснила представитель ведомства.

По ее словам, в перечень входили уведомления о прибытии, талоны о пересечении границы, а также поддельные аттестаты, дипломы и водительские удостоверения различных стран СНГ. "В общей сложности таким способом было организовано незаконное пребывание более 1 000 приезжих, а криминальный доход превысил один миллион рублей", - отметила Волк.

Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 15 лет. Фигурантам предъявлены обвинения, они арестованы. Соучастники устанавливаются. Кроме того, полицейские разыскивают иностранных граждан, которые приобрели поддельные документы.