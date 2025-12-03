В Башкирии перевернулась машина скорой помощи

Пострадали два человека

Редакция сайта ТАСС

УФА, 3 декабря. /ТАСС/. Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Нефтекамске, пострадали два человека. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

"В Нефтекамске зарегистрировано ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Авария произошла на пересечении улиц Юбилейная и Ленина. Столкнулись "Лада Гранта" и карета скорой медицинской помощи УАЗ. В результате ДТП пассажир скорой и фельдшер с травмами обратились за медицинской помощью", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале.

На фото с места происшествия видно, что машина скорой помощи перевернулась.

Бригада медиков направлялась на вызов с включенными проблесковыми маячками и пересекала перекресток на запрещающий сигнал светофора. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.