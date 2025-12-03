На Ямале из-за взрыва баллона повреждены 10 гаражей на площади 250 кв. м

Ведется поиск возможных пострадавших людей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. В Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа восемь гаражей полностью разрушены и два частично повреждены после взрыва газового баллона в гаражном кооперативе. Приблизительная площадь обрушения составляет 250 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по округу.

"3 декабря в 10:20 (08:20 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу от единой дежурно-диспетчерской службы г. Губкинский поступила информация о том, что в гаражном кооперативе ГСК "Мечта", расположенном в промзоне, панель №6, в одном из гаражей произошла разгерметизация газового баллона. <…> По предварительной информации, повреждено 10 гаражей (из них 8 смежных гаражей разрушены полностью и 2 напротив частично повреждены). Приблизительная площадь обрушения - 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Ведется поиск возможных пострадавших людей, газ в кооперативе перекрыт. Всего для ликвидации последствий привлечено 28 человек, 12 единиц техники.