В Красноярске у пассажирок изъяли 15 кг саженцев цветов и кактусов

На ввозимые растения разрешительных документов не было

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Таможенники в аэропорту Красноярска обнаружили в багаже двух туристок, возвращавшихся из Таиланда, более 15 кг саженцев декоративных растений и кактусов. Растения, на ввоз которых не было разрешительных документов, изъяли, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы РФ.

"Более 15 кг саженцев обнаружили красноярские таможенники в багаже двух россиянок, прибывших из Таиланда <…>. Кактусы и декоративные растения удалось выявить с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля. Всего в двух чемоданах находилось 212 ростков", - говорится в сообщении.

На ввозимые растения разрешительных документов не было. Женщины пояснили, что товар приобрели для высадки на даче и в качестве подарков для близких, а о порядке ввоза растений они не знали. Они привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 1 тыс. рублей. Растения изъяты и уничтожены сотрудниками регионального управления Россельхознадзора.