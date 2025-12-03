В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА

По информации губернатора Романа Бусаргина, над Петровским районом ликвидировали несколько БПЛА

САРАТОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Саратовской области. Об этом говорится в сообщении единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

"Внимание! Отбой угрозы атаки БПЛА на территории Саратовской области!" - говорится в сообщении.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в среду ночью. По информации губернатора Романа Бусаргина, над Петровским районом ликвидировали несколько БПЛА. По предварительной информации, никто не пострадал.