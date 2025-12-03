В Кузбассе девочка вместе со знакомым зарезала мать

Причины произошедшего устанавливаются

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. В Кемеровской области двое подростков подозреваются в убийстве 36-летней женщины, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Поступило сообщение об обнаружении в Прокопьевске тела 36-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к смерти женщины ее 14-летней дочери и ее 16-летнего знакомого. По данным следствия, 1 декабря 2025 года несовершеннолетние, находясь в квартире дома на улице Институтской, поочередно нанесли удары ножом в область головы и туловища матери 14-летней подозреваемой. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Затем подозреваемые переместили тело в подвал дома, где оно позже было обнаружено сожителем погибшей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подростки задержаны, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. На учете в органах системы профилактики несовершеннолетние не состояли. Причины произошедшего устанавливаются. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре Кемеровской области. Кроме этого, надзорным ведомством организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.