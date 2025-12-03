Замглавы района Адыгеи стал фигурантом третьего дела после нарушений прав сирот

Бюджету Шовгеновского района причинен ущерб на сумму свыше 1,4 млн рублей

МАЙКОП, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя главы Шовгеновского района Адыгеи после предоставления сироте неблагоустроенного жилья в поселке Майский Кошехабльского района. Бюджету района причинен ущерб на сумму свыше 1,4 млн рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Это третье уголовное дело в отношении первого заместителя главы Шовгеновского района за предоставление сироте неблагоустроенного жилья. Ранее сообщалось, что первое дело в отношении Анзора Шемаджукова было возбуждено 1 ноября по итогам проверки соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которую провела прокуратура района. Второе дело в отношении чиновника возбудили по результатам личного приема, проведенного руководителем регионального следственного управления СК России Василием Лариным, а также по материалам, представленным УЭБ и ПК МВД по республике.

"Следователи Адыгеи выявили очередной факт предоставления сироте неблагоустроенного жилья. <...> Следствием установлено, что администрацией района в 2024 году было приобретено жилое помещение в поселке Майский Кошехабльского района, предназначенное для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако в нарушение установленных требований это помещение было признано пригодным и предоставлено местному жителю, являющемуся сиротой", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что квартира не соответствует требованиям законодательства и не отвечает качественным и техническим характеристикам, предусмотренным условиями контракта и актом обследования жилого помещения. Сирота не может проживать в квартире. В результате приобретения квартиры, не соответствующей требованиям законодательства РФ, бюджету Шовгеновского района причинен ущерб на сумму свыше 1,4 млн рублей.

Уголовное дело в отношении чиновника возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по результатам личного приема, проведенного руководителем регионального следственного управления СК РФ Василием Лариным, а также материалам, представленным управлением ФСБ России по Адыгее. Расследование уголовных дел продолжается.