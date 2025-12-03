В Перми изъяли части оружия, которые планировали отправить за рубеж

УФСБ проводит оперативно-разыскные мероприятия

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Канал контрабанды огнестрельного оружия и его составных частей за рубеж перекрыли сотрудники УФСБ России по Пермскому краю и таможни Перми. У жителей города изъяли составные части оружия, которые планировалось отправить за рубеж, сообщили в УФСБ по региону.

"У жителей Перми изъяты из незаконного оборота составные части автомата и ручного пулемета Калашникова, которые планировались к незаконной поставке за рубеж в целях последующей реализации. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда)", - сообщили в ведомстве.

УФСБ проводит оперативно-разыскные мероприятия в рамках расследования уголовного дела.