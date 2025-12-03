Экс-замглавы администрации Луганска осудили за взятку

Марину Воротникову приговорили к семи годам лишения свободы

ЛУГАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Бывшего заместителя главы администрации Луганска Марину Воротникову приговорили к семи годам лишения свободы за взятку. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЛНР.

"В зале суда взята под стражу бывший замглавы администрации Луганска Марина Воротникова. Экс-чиновницу осудили за коррупцию и приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должности в госорганах на 8 лет", - говорится в сообщении.

Также судом принято решение о конфискации в доход государства денежной суммы, соответствующей взятке, которую она получила от директора МУП "Поколение города Луганска" за покровительство в размере 810 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЛНР.

Директор МУП оштрафован на 500 тыс. рублей. Штраф выплачен в полном объеме.