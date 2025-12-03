На волгоградского блогера завели дело о вымогательствах

Устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении местного блогера по подозрению в вымогательстве, мужчина задержан. Суммы, которые он намеревался получить, варьировались от 100 тыс. до 6 млн рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Местный блогер подозревается в совершении нескольких эпизодов вымогательства, в том числе совершенного группой лиц в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ). По данным следствия, начиная с 2020 года подозреваемый требовал от руководителей организаций и отдельных граждан денежные средства за нераспространение порочащих сведений. Суммы, которые он намеревался получить, варьировались от 100 тысяч до 6 млн рублей. В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Установлено, что в одном из эпизодов блогер совместно с владельцем анонимного интернет-канала, который сейчас проходит обвиняемым по другому уголовному делу, действуя по предварительному сговору, потребовал и впоследствии получил от коммерсанта 6 млн рублей, угрожая продолжить публикацию дискредитирующих материалов. В другом случае у руководителя еще одной фирмы он вымогал 100 тыс. рублей за неразмещение порочащей информации, но получил отказ, отмечают в СК.

Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, также проводится сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным местных Telegram-каналов, речь идет о блогере и общественнике Алексее Ульянове.