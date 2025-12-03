Thai PBS: число жертв наводнения в Таиланде возросло до 267

Генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов ранее сообщил, что из зоны наводнения был успешно эвакуирован россиянин

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters/ Newsflare

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Число жертв последствий наводнения в южных провинциях Таиланда возросло со 162 до 267. Об этом сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на Минздрав королевства.

Больше всего погибших - 142 - было обнаружено в городе Хатъяй с населением почти 160 тыс. человек в провинции Сонгкхла, который подвергся наиболее сильному наводнению.

Генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов ранее сообщил ТАСС, что из зоны наводнения был успешно эвакуирован россиянин. Дипломат отметил, что "обращений от российских граждан в связи с наводнением в генконсульство не поступало, местные власти также не информировали о возможных пострадавших среди россиян". Как указали туроператоры, южные провинции Таиланда, граничащие с Малайзией, не являются популярным среди россиян туристическим направлением.

Власти провинции Сонгкхла 24 ноября объявили о немедленной эвакуации населения города Хатъяй в связи с быстрым подъемом уровня воды. 25 ноября ТАСС сообщал, что в одном из отелей этого города оказался заблокирован россиянин Евгений Зарецкий. Из-за последствий стихии он был вынужден находиться в нем в течение пяти дней.

Всего последствия наводнения на юге Таиланда затронули порядка 2 млн человек. По данным таиландских властей, более 1,8 тыс. иностранных туристов были спасены и получили необходимую помощь.